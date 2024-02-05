У короля Великобритании обнаружили рак

Карл III отложит исполнение публичных обязанностей, но продолжит заниматься государственными делами

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака, который был диагностирован у него во время операции на простате на прошлой неделе, он отложит исполнение публичных обязанностей, но продолжит заниматься государственными делами. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен еще один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания. Сегодня Его Величество приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. В течение этого времени Его Величество продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме", - говорится в заявлении канцелярии 75-летнего монарха. Вид обнаруженного рака не называется.

Вид диагностированного рака не называется. Однако, по информации британских СМИ, речь идет не о раке простаты, а лечение король будет проходить амбулаторно. Для этого он вернулся в понедельник в Лондон из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии.

Положительная оценка лечения

"Король благодарен своей команде врачей за то, что они быстро отреагировали на ситуацию, что стало возможным благодаря недавней госпитализации [монарха]. Он абсолютно положительно оценивает получаемое лечение и надеется как можно скорее вернуться к исполнению своих обязанностей в полном объеме, - говорится в сообщении дворца. - Его Величество решил раскрыть свой диагноз, чтобы предотвратить возможные слухи, и поскольку надеется, что это поможет общественности лучше понять тех, кто страдает раковыми заболеваниями в разных регионах мира".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже пожелал королю "полного и скорейшего выздоровления". "Я не сомневаюсь, что он очень скоро будет вновь полон сил, и я знаю, что вся страна желает ему выздоровления", - написал глава правительства в Х (ранее Twitter).

Наилучшие пожелания монарху высказали лидер оппозиционной Лейбористкой партии Кир Стармер, первые министры Шотландии Хамза Юсаф и Уэльса Марк Дрейкфорд.

Об операции монарха

29 января Карл III был выписан из больницы после операции на простате. После этого он перенес запланированные публичные мероприятия, чтобы "дать себе время для приватного восстановления".

О том, что Карлу III потребуется операция, стало известно в середине января. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, а сама процедура будет корректирующей.

Карл III взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II (1926-2022). Церемония коронации монарха состоялась 6 мая прошлого года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, младший сын монарха принц Гарри, который проживает с семьей в США, уже пообщался с отцом о его диагнозе и в ближайшие дни приедет в Великобританию, чтобы с ним повидаться.