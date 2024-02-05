Медведев рассказал, что переехал в Москву в 1999 году по приглашению Путина

По словам замглавы Совбеза РФ, "это был не самый простой выбор"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что переехать в Москву из Санкт-Петербурга четверть века назад его пригласил лично Владимир Путин.

"В 1999 году последовало предложение из Москвы от Владимира Владимировича Путина. Я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится", - поделился воспоминаниями Медведев в интервью для фильма телеканала "Культура" к 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Он признался, что "не знал, на какой срок" уезжает из Санкт-Петербурга. По словам Медведева, "это был не самый простой выбор". "Все-таки я очень много посвятил университету", - пояснил он.

Медведев рассказал, что ему было очень грустно уходить из университетских стен, "но такое решение пришлось принять". "Каждый раз, когда я сейчас приезжаю в университет, я все-таки чувствую, что у меня немножко сердце замирает. Мне становится приятно и, действительно, отчасти все равно грустно, что эта эпоха, для меня во всяком случае, прошла", - заметил он.

С переезда в Москву началась политическая карьера Медведева. Перейдя на госслужбу в 1999 году, он сначала работал заместителем руководителя аппарата правительства РФ Дмитрий Козака. Затем перешел в администрацию президента, где последовательно занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя и, наконец, главы администрации. С 2005 года Медведев вернулся в правительство, где занял пост первого вице-премьера в кабмине Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова.

2 марта 2008 года Медведев был избран президентом России, став самым молодым главой государства в российской истории с 1917 года. На этом посту он пробыл до 2012 года, а после в течение восьми лет возглавлял правительство. 16 января 2020 года Медведев указом президента был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Медведев с 2012 года является членом партии "Единая Россия", которую возглавляет.