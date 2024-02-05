Медведев рассказал, что был в СПбГУ строгим преподавателем, но "не зверствовал"

Некоторые студенты приходили пересдавать зачеты и экзамены много раз, отметил зампред Совбеза России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в годы работы в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) был строгим преподавателем и сдать ему зачет было непросто. Политик поделился воспоминаниями в интервью для фильма телеканала "Культура" к 300-летию СПбГУ.

"Я не могу сказать, что я зверствовал, но сдать мне экзамен по гражданскому праву и зачет по римскому праву было непросто. И некоторые студенты реально приходили по много раз", - поделился Медведев.

Он вспомнил курьезную историю тех лет: "Одна студентка три или четыре раза пересдавала. Симпатичная студентка, в общем, в конце концов она сдала зачет, я отдал зачетку, она вышла. Я молодой еще совсем был. Потом через несколько секунд открывается дверь, она заглядывает: "Я тебя люблю!". И закрывает дверь. Я стал красный, но вот такой эпизод остался в моей памяти о моих первых годах преподавания".

В целом, по его убеждению, если студент-юрист не умеет излагать свои мысли, он получит плохую оценку. В этом заключается отличие от студентов-математиков или физиков, которые если "шарят" в предмете, смогут это доказать, добавил Медведев. "Но если юрист не способен облечь свои мысли в удобоваримую, понятную, цивилизованную форму, у него, скорее всего, будут неудачи в его профессии", - заключил замглавы Совбеза.

Медведев отметил, что рано стал преподавателем. "Меня зачислили в аспирантуру и буквально сразу сказали: так, ребята, у нас не хватает сейчас преподавателей на гражданском праве, вы будете вести этот цикл", - рассказал он. Политик признался, что позднее читать курс римского права было для него "большим вызовом".

По словам Медведева, в целом начало 1990-х годов стало "началом формирования представления о праве как о ценнейшем регуляторе общественных отношений, общественной жизни, экономики, социальной сферы, семейных отношений". Замглавы Совбеза также рассказал, что большинство его университетских товарищей "пошло по стандартному пути" и работают в прокуратуре, органах дознания, следствия, "кто-то стал судьей, кто-то адвокатом". Сам же он позднее уехал работать в Москву.

Университетская карьера Медведева

В 1987 году Медведев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ЛГУ; ныне - Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), в 1990 году - аспирантуру юридического факультета СПбГУ. В 1990 году в СПбГУ защитил диссертацию на тему "Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия".

В 1990-1999 годах будущий политик преподавал на кафедре гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета.