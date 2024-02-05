Более 5,7 тыс. детей в Херсонской области присоединились к "Орлятам России"

Проект реализуют 284 класса в регионе

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Более 5,7 тыс. учащихся начальных классов в Херсонской области присоединились к всероссийскому проекту "Орлята России", который в регионе реализуется в 284 классах, сообщили в пресс-службе министерства образования области.

"В школах Херсонской области проект "Орлята России" реализуют 284 класса. 5 722 ученика начальных классов уже стали "орлятами". Ребята совместно с педагогами достигают звания "Орленок" в семи треках: "Лидер", "Хранитель исторической памяти", "Мастер", "Эрудит", "Спортсмен", "Доброволец" и "Эколог", - говорится в сообщении.

"Орлята России" - проект, созданный в 2021 году и направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Программа разработана в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан России" нацпроекта "Образование", она призвана формировать у детей такие ценности, как семья, Родина, познание, природа, здоровье.

В декабре министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что по программе сформировано уже 100 тыс. школьных команд, в которых участвуют более 2,5 млн детей, а также предложил президенту России Владимиру Путину расширить проект на детей дошкольного возраста.