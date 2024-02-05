Фермеры Латвии потребовали запрета импорта и транзита российских товаров

Также они выступают за восстановление сниженной ставки в 5% налога на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Фермеры Латвии, организовавшие масштабную акцию протеста против политики властей в сфере сельского хозяйства, потребовали в том числе прекратить импорт и транзит через Латвию российских и белорусских товаров, якобы включающих и продовольствие. Об этом сообщил портал национального гостелерадио lsm.lv.

Как отметил один из региональных координаторов акции фермер Айгар Путра, участники протеста выдвигают обоснованные требования. "Латвийские крестьяне требуют ввести немедленный запрет на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановить сниженную ставку в 5% налога на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи, уменьшить спущенную властями бюрократическую нагрузку в сельскохозяйственном секторе, расширить доступ к программам развития и оборотного капитала", - говорится в сообщении.

Протест прокатился по всей стране. Им были охвачены более полутора десятков городов, на улицы и площади которых фермеры демонстративно пригнали сельскохозяйственную технику. На ней закреплены плакаты: "Позвольте нам работать!", "Нет крестьян. Нет еды. Нет будущего", "Пищевая пирамида начинается не в супермаркете". Многие порталы облетел плакат с изображением министра земледелия Арманда Краузе в образе смерти с косой и подписью: "Краузе! Прекрати губить крестьян!".

Участники акции планируют 12 февраля совершить тракторный марш на Ригу.