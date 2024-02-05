Кабмин скорректировал механизм выплат медикам за онконастороженность

Теперь 1 тыс. рублей получат только медработники, впервые назначившие пациенту консультацию специалиста или исследование на наличие онкозаболевания во время диспансеризации или профилактического осмотра

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ изменило механизм стимулирующих выплат медработникам за онконастороженность. Теперь 1 тыс. рублей получат только медработники, впервые назначившие пациенту консультацию специалиста или исследование на наличие онкозаболевания во время диспансеризации или профилактического осмотра. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Пункт 8 изложить в следующей редакции: "8. Средства из бюджета территориального фонда предоставляются медицинским организациям на осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. рублей медицинскому работнику, впервые назначившему консультацию врача-специалиста, диагностические инструментальные и (или) лабораторные исследования на выявление онкологического заболевания в ходе и (или) по результатам проведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических инструментальных и (или) лабораторных исследований", - говорится в документе.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Как отмечали ранее в пресс-службе Минздрава России, цель таких изменений - усилить мотивацию медработников к раннему выявлению онкозаболеваний у россиян.

Прежняя редакция правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального ФОМС предусматривала выплату в 1 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания, диагноз которого подтвержден результатами исследований. Из них 500 рублей - врачу-терапевту, ответственному за проведение осмотра, направившему пациента на консультацию врача-онколога, по 250 рублей - медработникам, направившему на осмотр врача-онколога и установившему своевременное диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием. В Минздраве России ранее поясняли, что такие условия, а также небольшой размер выплат для конкретного сотрудника приводят к низкому уровню освоения средств.