Посол РФ в США назвал дело осужденного россиянина Клюшина политизированным

По словам Анатолия Антонова, оно "шито белыми нитками"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Дело россиянина Владислава Клюшина, осужденного в США по обвинениям в кибермошенничестве, "шито белыми нитками" и политизировано. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами после посещения россиянина, отбывающего наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

"Только что удалось посетить в тюрьме Форт-Дикс нашего соотечественника, Клюшина Владислава Дмитриевича", - отметил глава российского диппредставительства, подчеркнув, что с учетом уже отбытого срока наказания Клюшин пробудет в тюрьме до 2028 года.

"Дело шито белыми нитками, исключительно политизировано, никаких доказательств. Ощущение таково, что в большей степени срок его был определен тем, что он является русским. И это, вот это отношение, русофобское отношение к гражданам России мы чувствуем везде", - констатировал Антонов.

Он подчеркнул, что Клюшин чувствует себя нормально, "не испытывает никаких сложностей, держится, достойно ведет себя". "Понимает, что надо выдержать эти годы. Очень скучает по своей семье, по своим детям", - отметил российский посол. "Но надо просто выдержать, и мы постарались оказать ему поддержку. Тепло поговорили о том, что происходит у нас на родине, о его делах. Я думаю, что этот контакт мы сохраним и дальше", - заключил он.

В сентябре 2023 года суд Бостона (штат Массачусетс) приговорил основателя технологической компании "M13" Клюшина к девяти годам тюремного заключения. 42-летнему россиянину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.

Помимо Клюшина, по его делу проходят четверо россиян - Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Они объявлены властями США в розыск.