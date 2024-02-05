В Рио-де-Жанейро в преддверии карнавала объявили режим ЧС из-за эпидемии денге

В городе создан оперативный центр по борьбе с распространением заболевания

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Рио-де-Жанейро за несколько дней до начала всемирно известного карнавала в связи с эпидемией лихорадки денге. Об этом говорится в декрете, который подписал мэр города Эдуарду Паэс.

"Объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Рио-де-Жанейро в связи с эпидемией денге", - говорится в тексте документа, опубликованном в онлайн-вестнике мэрии.

В городе введен план борьбы с лихорадкой. В частности, создан оперативный центр по борьбе с распространением заболевания. Будут открыты 10 центров по экстренному приему населения с подозрением на денге. В муниципальной сети больниц будут выделены квоты для пациентов с денге, отмечает вестник мэрии.

В районах с наиболее серьезной эпидемиологической ситуацией начинается обработка специальным аэрозолем против комаров Aedes Aegypti, основных переносчиков заболевания. Особое внимание будет уделено заброшенным и пустующим объектам, где может скапливаться дождевая вода, что создает условия для распространения комаров, сообщает мэрия.

По данным городских властей, число заболевших с начала города уже превысило 10 тыс. За весь 2023 год в городе было отмечено около 23 тыс. случаев заболевания.

Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков - комаров.