Более 4,8 тыс. жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года

Ранения получили более 5,8 тыс. человек

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 4,8 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе 142 ребенка, погибли в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно информационным карточкам, размещенным в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, с февраля 2022 года от обстрелов украинских войск погибли более 4,8 тыс. мирных жителей, в том числе 142 ребенка. Ранения получили более 5,8 тыс. человек, в том числе 382 ребенка. При этом 145 человек, в том числе 10 детей, подорвались на противопехотных минах "Лепесток" - трое пострадавших умерли от полученных ранений.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены свыше 13,7 тыс. домов, почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры и свыше 2,1 тыс. транспортных средств. Отмечается, что данные о разрушенных домах и поврежденной гражданской инфраструктуре в населенных пунктах республики, освобожденных в ходе специальной военной операции, на данный момент "доподлинно установить невозможно".

С февраля 2022 года подразделения ВСУ более 33,1 тыс. раз обстреляли территорию республики, выпустив при этом свыше 176,3 тыс. боеприпасов различных калибров.