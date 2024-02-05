Рейс из Саранска в Москву задерживается из-за выкатившегося за пределы ВПП Superjet

Пассажиры находятся на борту в ожидании вылета

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пассажирский рейс из Саранска в Москву задерживается на вылет из-за находящегося на полосе Superjet, выкатившегося при посадке. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Саранска.

Рейс в Шереметьево должен был вылететь по расписанию в 21:20. Пассажиры находятся на борту и ждут вылета, который перенесли ориентировочно на 22:55.

5 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс по маршруту Шереметьево - Саранск. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.