Пассажиры рейса Саранск - Москва вылетят в столицу из Пензы из-за инцидента в аэропорту

На 5 февраля в аэропорту Саранска больше нет запланированных рейсов, уточнил гендиректор АО "Международный аэропорт Саранск" Александр Кистайкин

ТАСС, 5 февраля. Пассажиров вечернего рейса Саранск - Москва, которые не смогли улететь из-за инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом в Саранске, отвезут на автобусах в аэропорт Пензы, откуда они вылетят в столицу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО "Международный аэропорт Саранск" Александр Кистайкин.

"Пригонят резервный борт в Пензу, пассажиров доставят на автобусе из Саранска в Пензу. Пассажиры - 65 человек - ожидают", - сказал Кистайкин.

Он отметил, что в аэропорту на 5 февраля больше нет запланированных рейсов. "Аэропорт закрывается [вечером] по регламенту, потому что рейсов больше нет. Завтра рейсов нет. В среду вечером [запланированы рейсы]", - сказал он. По словам Кистайкина, сейчас специалисты в аэропорту Саранска занимаются эвакуацией выкатившегося за пределы ВПП самолета.

5 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс по маршруту Шереметьево - Саранск. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа, пострадавших нет. Следственные органы начали проверку.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.