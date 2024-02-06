В аэропорту Камчатки из-за непогоды задержали пять авиарейсов

Речь идет о самолетах в Тиличики, Оссору, Никольское, Усть-Камчатск, Соболево

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Вылеты пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны по метеоусловиям. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта полуострова.

Задержаны вылеты рейсов в Тиличики, Оссору, Никольское, Усть-Камчатск, Соболево.

Добраться до всех этих населенных пунктов, кроме поселка Усть-Камчатск, можно только по воздуху.

Камчатка оказалась под воздействием циклона 3 февраля. В акватории Берингова моря было объявлено штормовое предупреждение из-за волнения до 12 м. В ночь на вторник в Петропавловске-Камчатском шел снег, в настоящее время в городе облачно, ветер около 10 м/с, минус 9 градусов.