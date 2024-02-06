В Магаданской области из-за наледи закрыли участок дороги Авенирыч - Сеймчан

Меру ввели всех видов транспорта

ТАСС, 6 февраля. Проезд по участку автомобильной дороги Авенирыч - Сеймчан в Магаданской области временно закрыт для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В связи с выходом наледи на проезжую часть закрыт для движения всех видов транспорта участок автомобильной дороги Авенирыч - Сеймчан, [в районе] 43-го км с 09:00 (01:00 мск) 06 февраля 2024 года", - уточнили в Минтрансе.

Авенирыч - Сеймчан - единственная дорога, которая соединяет поселок Сеймчан с другими населенными пунктами Колымы.