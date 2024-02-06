На Колыме планируют благоустроить озеро Джека Лондона

На начальном этапе в проект вложат около 1,5 млн рублей

ТАСС, 6 февраля. Работы по благоустройству туристического объекта в Магаданской области - озера Джека Лондона - начнутся в конце весны 2024 года. На первом этапе планируется вложить около 1,5 млн рублей, сообщили ТАСС в Агентстве по туризму Магаданской области.

"На начальном этапе планируется вложить около 1,5 млн рублей. Начало работ запланировано на конец весны - начало лета, когда сойдет снег. Этот период подходит для проведения разведки на местности, после которой специалисты составят детальный план работ. Конечно, сегодня есть нахоженные места и маршруты, полюбившиеся туристам, и было бы логично начать с них - расчистить и промаркировать, поставить информационные стенды, оборудовать места отдыха, смотровые площадки и так далее", - уточнили в агентстве.

Специалисты добавили, что работы по благоустройству на новом туристическом маршруте будут идти на протяжении всего сезона, который в районе озера Джека Лондона длится примерно до конца августа - в зависимости от погодных условий. Объем работы предстоит большой, за один сезон едва ли удастся выполнить весь план, отмечают представители агентства.

Работать над проектом будут сотрудники государственного природного заповедника "Магаданский" и Агентство по туризму Магаданской области с привлечением формирования "Волонтеры туризма", а также местных путешественников, энтузиастов и тропостроителей с большим опытом.

В Агентстве по туризму добавили, что в Магаданской области планируется расширение сети экотроп "Большая Колымская тропа", которая насчитывает 10 разных маршрутов, большая часть которых находится около Магадана. В 2024 году также планируется благоустройство троп в муниципальных округах региона: в Ягоднинском с мая по июль будут проводить работы на горе Спящий рыцарь, в этот же период в Ольском районе появится "Тропа Здоровья".

Также в Ольском округе с июня начнется благоустройство маршрута на Пик Комендант - ежегодно 9 мая уже более 20 лет энтузиасты совершают традиционное восхождение с установкой Знамени Победы в память о героях Великой Отечественной войны. Работы на тропе планируют завершить в августе.