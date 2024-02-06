В Бурятии усилят работу по проведению профосмотров подростков

В регионе также внедрили практику раннего неонатального скрининга

УЛАН-УДЭ, 6 февраля. /ТАСС/. Медики Бурятии усилят работу по проведению профилактических осмотров подростков в возрасте 15-17 лет в 2024 году. Это делается для улучшения демографической ситуации, сохранения здоровья населения, сообщила ТАСС зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"С 2024 года расширяем программу обследования в рамках профосмотров детей с 15 до 17 лет. Это делается для того, чтобы своевременно предотвратить развитие заболеваний у подрастающего поколения, улучшить демографическую ситуацию", - сказала Лудупова.

Она отметила, что с 2023 года в Бурятии также внедрена практика раннего неонатального скрининга. "Усиливаем работу по обследованию детей, чтобы в случае необходимости на ранних стадиях проводить лечение. Весь этот комплекс мер создает условия для сохранения здоровья, улучшения демографии, - подчеркнула министр. - У нас подготовлена программа по улучшению демографической ситуации, будем внедрять нестандартные практики сохранения здоровья будущих матерей и отцов, планированию семьи".

В Бурятии разработана и уже работает региональная программа по повышению рождаемости до 2025 года. По ней действует несколько мер, в том числе по улучшению репродуктивного здоровья подрастающего поколения, профилактике абортов, поддержке молодых и многодетных семей. "В дополнение к ней в 2024 году запланировано несколько мероприятий: "Сертификат молодоженов", фестиваль молодых семей, "Мужское здоровье", "Общежитие для студенческой семьи", - отметила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

Суммарный коэффициент рождаемости в республике после непрерывного роста с 2005 по 2015 годы, когда он достигал 2,28 промилле (на 1 тыс. человек населения) начал снижаться в 2016 году, в 2022 году составил 1,68 промилле. В настоящее время уровень рождаемости в регионе оценивается в 1,6 промилле. "Ощущаются отголоски низкой рождаемости в 1990-е годы. При этом прогнозируется снижение количества женщин детородного возраста", - отметила Лудупова.

Вместе с тем, Бурятия входит в первую пятерку по уровню рождаемости в Дальневосточном федеральном округе, показатели сохраняются, в том числе благодаря мерам социальной поддержки семей и материнства. "Это федеральная и республиканская финансовая поддержка семей при рождении детей: ежегодно 2,5 тыс. семей предоставляется региональный материнский капитал при рождении второго ребенка - большинство родителей используют его на улучшение жилищных условий. Начиная с 2024 года многодетные семьи с низкими доходами, воспитывающие трех и более детей до 23 лет, могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости обучения за каждый семестр учебного года", - отметила Быкова.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.