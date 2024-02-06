Рейсы между Сахалином и Курилами сутки не могут вылететь из-за непогоды

Информации о количестве ожидающих пассажиров нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Три рейса между Южно-Сахалинском и Курильском, а также Южно-Курильском (южная группа Курильских островов, Сахалинская область) сутки не могут вылететь из-за неблагоприятных погодных условий на Курилах. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям на Курилах", - рассказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, два рейса до Курильска и Южно-Курильска должны были вылететь с Сахалина 5 февраля в 12:15 (04:15 мск) и 16:45 (08:45 мск). Из-за бокового ветра на Курилах рейсы были перенесены на 6 февраля. На такое же время отложены и два обратных рейса. Во вторник в 12:29 (04:29 мск) из Южно-Сахалинска вылетел самолет до Южно-Курильска. Рейс до Курильска задержан до вечера.

Информация о количестве ожидающих пассажиров не сообщается. Люди не нуждаются в предоставлении питания и гостиниц, рассказали в авиаузле.

В настоящее время на Курилах дует ветер. Малые аэродромы Курильских островов при такой непогоде уже не в состоянии принимать и выпускать воздушные суда. В Южно-Сахалинске хорошая солнечная погода без осадков и ветра. Все остальные рейсы выполняются по расписанию.