Двух из трех отловленных на юге ДФО тигров не выпустят в дикую природу

У животных выявили травмы

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Два амурских тигра из трех, которые были отловлены в Приморье и Хабаровском крае после серии нападений на собак и домашний скот, не выпустят в дикую природу из-за имеющихся травм, рассказал ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Только у третьей самки есть шансы восстановиться и снова начать охотиться.

"Два тигра точно невыпускные, их травмы никак не позволят им охотиться в дикой природе. Сейчас мы ищем места, где они смогут жить в неволе. А вот по самке будем смотреть, как она адаптируется в центре реабилитации. У нее есть повреждение лапы и клыков, но шанс на восстановление есть. Отмечались случаи, когда тигры без четырех клыков успешно охотились", - рассказал Арамилев.

На прошлой неделе специалисты охотнадзора отловили сразу трех амурских тигров, которые выходили в деревни и нападали на собак в селах Приморья и Хабаровского края. Дольше всего не попадалась в ловушку тигрица из Анучинского района Приморья.

По информации центра "Амурский тигр", отловленный 2 февраля в окрестностях села Ясеневый Пожарского района Приморья хищник - самец, которому больше семи лет. У зверя травмы зубов и застарелое огнестрельное ранение, приведшее к перелому кости передней лапы, который в условиях дикой природы сросся неверно. Второго тигра с многочисленными травмами отловили в ночь с 2 на 3 февраля возле села Бичевая района имени Лазо Хабаровского края. Заживление кости в условиях дикой природы, как и в случае с тигром из Приморья, привело к ограничению подвижности.

У самки, отловленной в ночь с 3 на 4 февраля в Анучинском районе Приморья, также есть застарелый перелом основания хвоста. За всеми тиграми будет вестись наблюдение, в центре реабилитации им будут оказывать медицинскую помощь. Судьбу зверей решит Росприроднадзор.