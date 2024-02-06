В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 4 градусов

Атмосферное давление в столице составит 733 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедица и до минус 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 1 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 13, а местами до минус 18 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 21:00 вторника из-за гололедицы.