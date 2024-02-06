Новосибирский музей впервые проведет экскурсионные туры в археологическую экспедицию

В будние дни с исследователями будут работать волонтеры и школьники Ордынского района Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Новосибирский краеведческий музей летом 2024 года планирует провести первую археологическую экспедицию с возможностью посещения раскопок туристами в выходные дни. В будние дни с археологами музея будут работать волонтеры и школьники Ордынского района Новосибирской области, где будет проходить экспедиция, сообщила ТАСС директор музея Юлия Шуклина.

"В этом году мы запускаем большой проект "Открытая археология в музее". Мы едем в прекрасное место в Ордынском районе, где будут проведены археологические исследования одного из курганных могильников вместе со школьниками Ордынского района. В выходные дни у любого из жителей и гостей Новосибирска будет возможность посетить экспедиционный лагерь в рамках специального тура выходного дня, организованного музеем. Можно будет купить туристический билет, сесть в автобус и вместе с экскурсоводами узнать много нового об истории нашей области, провести день в настоящей археологической экспедиции, увидеть основные этапы научных работ и даже поучаствовать в некоторых из них", - рассказала собеседница агентства.

Шуклина добавила, что археологический памятник находится вблизи акватории Новосибирского водохранилища, поэтому у туристов будет возможность не только прикоснуться к настоящей древности, но и провести время в одном из красивых мест Новосибирской области - побережье Обского водохранилища.

Новосибирский государственный краеведческий музей основан в 1920 году. В фондах - более 280 тыс. экспонатов, включающих, в частности, нумизматическую коллекцию, предметы быта коренных народов Сибири.