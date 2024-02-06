Собянин сообщил, что за пять лет приложением "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Ежемесячно около 1 млн жителей используют сервис для записи к врачу, оплаты счетов, передачи показаний счетчиков и многого другого, отметил мэр столицы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Жители столицы воспользовались услугами мобильного приложения "Моя Москва" порядка 80 млн раз в течение пяти лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз за пять лет", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что ежемесячно порядка 1 млн жителей используют приложение для записи к врачу, оплаты счетов, передачи показаний счетчиков, участия в благотворительности, просмотра оценок и домашних заданий детей в школе, записи питомцев к ветеринару и многого другого.

"Приложение уже установили больше 6 млн горожан, из них 1,5 млн - в 2023 году", - заключил Собянин.