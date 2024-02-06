В Хабаровске медуниверситет обновит центр для тренировки оказания первой помощи

На эти цели из федерального бюджета выделили 50 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) в Хабаровске обновит центр, где обучают оказанию первой помощи в том числе участников специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

"Оборудование для нашего симуляционного центра планируем обновить. Там проводится обучение в том числе для людей с немедицинским образованием - для участников спецоперации, которым необходимо уметь оказывать первую помощь, для сотрудников МЧС и других ведомств, которые работают с пострадавшими при разных инцидентах, стихиях, паводках", - сказал Жмеренецкий.

Будут закуплены манекены, тренажеры, которые позволят смоделировать самые разные ситуации и научить оказывать помощь при огнестрельных ранениях, взрывных ранах, других неотложных состояниях. На эти цели вуз получит субсидию из федерального бюджета на 50 млн рублей.

В университете также продолжат обновлять цифровую образовательную среду. В 2023 году учреждение приобретало сервера, базы хранения данных, библиотеки, образовательный портал, программу для приемной кампании, направив на это 26 млн рублей. В 2024 году, как уточнил ректор, на эти цели будет направлено 12 млн рублей, уже приобретено больше 100 моноблоков. Такие вложения необходимы, поскольку информационные технологии все активнее входят в образовательный процесс учреждений. Лекции проводятся как в аудиториях, так и в онлайн-формате. Тестирование медиков, их аккредитация, система непрерывного образования - все это требует соответствующих программ и систем.

О вузе

ДВГМУ - крупнейший центр медицинского и фармацевтического образования, медицинской науки и практики на Дальнем Востоке. Выпускает врачей и провизоров. Университет готовит кадры для Хабаровского края, Якутии, Камчатки, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Созданы базовые кафедры в Еврейской автономной и Магаданской областях.