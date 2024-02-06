Глава РАН: через пять лет в мире станет меньше водителей и переводчиков

Геннадий Красников считает, что юристы, переводчики как класс не исчезнут, но конкуренция будет жесточайшая

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Уже примерно через пять лет в мире начнет сокращаться число рабочих мест в целом ряде профессий. Такой прогноз сделал президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью ТАСС к 300-летнему юбилею РАН.

Среди тех профессий, которые в ближайшей перспективе начнут постепенное отмирание в связи с развитием передовой техники и искусственного интеллекта, Красников назвал водителей, переводчиков и юристов.

"Их много. Естественно, шоферы. В первую очередь, дальнобойщики. Юристы, переводчики <...> как класс не исчезнут, но конкуренция будет жесточайшая, количество представителей этих профессий резко уменьшится", - рассказал Красников. По поводу сроков глава РАН предположил: "Пять лет. Такова объективная реальность, с которой нам жить, но, повторю, надо уже сейчас готовиться к возможным отрицательным последствиям".

Академия и ее президент

Российская академия наук была основана 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года указом императора Петра I. В 2024 году в этот день празднуется ее 300-летний юбилей. Ежегодно, начиная с 2000 года, 8 февраля отмечается День российской науки, установленный указом президента в 1999 году.

Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. В 1981 г. Окончил Московский институт электронной техники (ныне Национальный исследовательский университет "МИЭТ") по специальности "автоматика и электроника". Доктор технических наук, профессор. В 1997 г. избран членом-корреспондентом, в 2008 году - академиком РАН. В 2011 году стал гендиректором ОАО (ныне АО) "НИИМЭ", которое было создано на базе исследовательского центра ОАО "НИИМЭ и Микрон". Является председателем Научного совета РАН "Квантовые технологии".

20 сентября 2022 года Красников был избран президентом Российской академии наук, набрав 871 голос (более 50% участвующих в голосовании членов РАН), 26 сентября утвержден в должности указом президента РФ.