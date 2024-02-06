Синоптик сообщил об интенсивных снегопадах 7 февраля в Москве

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, не исключено, что будет обновлен рекорд по количеству суточных осадков

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Интенсивные снегопады ожидаются в Москве в среду, в целом синоптики предупреждают о приближающемся снижении температуры. Об этом сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сначала мы ожидаем довольно интенсивные снегопады в среду - не исключено, что будет обновлен рекорд по количеству суточных осадков. А так мы наблюдаем общую тенденцию на понижение температуры", - сказал он.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедица и до минус 4 градусов ожидаются в Москве во вторник. Днем в столице прогнозируют от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 21:00 вторника из-за гололедицы.