В Хабаровском крае фотоловушка зафиксировала харзу

Как сообщили в дирекции "Заповедное Приамурье", это второе появление животного в Большехехцирском заповеднике за последние 60 лет

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фотоловушка в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае зафиксировала харзу, сообщили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье".

Харза, известная также как уссурийская куница, является представителем куниц. Животное внесено в Красную книгу Хабаровского края, уточнили ТАСС в "Заповедном Приамурье".

"Только с помощью фотоловушек мы смогли получить доказательства, что харза все-таки является обитателем Большехехцирского заповедника", - приводятся в сообщении слова начальника научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Риммы Андроновой. За 60 лет существования этой охраняемой территории, первый снимок скрытного животного получили в 2019 году, второй - в этом году.

По территории Хабаровского края проходит северо-восточная граница ареала обитания этой хищницы семейства куньих. Но на Большом Хехцире в поле зрения ученых она появляется крайне редко. Современное распространение включает только южные районы края - частично Бикинский район, Вяземском и имени Лазо районы.

Отмечается, что харзу вначале внесли в фаунистический список заповедника по следам. Затем вывели из него из-за отсутствия подтверждений.

Большехехцирский заповедник - старейший в Хабаровском крае, его создали в 1963 году. Заповедник охватывает площадь в 45 тыс. га и находится в 20 км от Хабаровска. Там обитают колонок, кабарга, изюбрь, косуля, гималайский медведь, краснокнижный тигр.