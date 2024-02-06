Пассажиры рейса Саранск - Москва вылетели из аэропорта Пензы

Задержка рейса произошла из-за того, что самолет ранее выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 6 февраля. Пассажиров рейса Саранск - Москва, которые ранее не смогли улететь из-за инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолетом в Саранске, вылетели в столицу из аэропорта Пензы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Рейс Саранск-Москва вылетел из аэропорта Пензы, куда были доставлены пассажиры на автобусе", - сказал собеседник агентства.

Самолет с тренерами по фигурному катанию на борту съехал со взлетно-посадочной полосы в Саранске © ТАСС/ Ruptly

5 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс по маршруту Шереметьево - Саранск. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа, пострадавших нет. Следственные органы начали проверку.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.