На Ямале заболеваемость ОРВИ увеличилась на 16% за неделю

Всего с начала сезона в округе выявлено 4 046 случаев гриппа среди населения

ТАСС, 6 февраля. Количество заболевших ОРВИ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за неделю увеличилось на 16%, с 4 985 до 5 821. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За четвертую неделю 2024 года в округе было зарегистрировано 4 985 случаев ОРВИ, из которых 3 258 - среди населения до 18 лет.

"За пятую неделю 2024 года в округе зарегистрировано 5 821 случай ОРВИ (из них 4 293 случая среди детского населения до 18 лет)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 115 человек доставлены в государственные бюджетные учреждения здравоохранения (ГБУЗ) ЯНАО с диагнозом ОРВИ, среди них 86 детей. С начала сезона в округе выявлено 4 046 случаев гриппа среди населения. За пятую неделю 2024 года было 225 случаев гриппа, госпитализированы в инфекционные отделения 23 человека.