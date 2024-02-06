В Севастополе частично восстановили движение катеров и парома

В городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что движение восстановили на линии Графская пристань - Северная

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено на линии Графская пристань - Северная.

Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение на линии Графская пристань - Северная", - говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Северную сторону Севастопольской бухты и основную часть города связывает катерное и паромное сообщение. Такая поездка занимает гораздо меньше времени, чем по автомобильной дороге вокруг бухты.