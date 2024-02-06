Порядка 1,2 тыс. пассажиров ожидают вылета из аэропорта Сочи после последствий непогоды

Авиакомпании обеспечивали пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. пассажиров находятся в терминале международного аэропорта Сочи, где ожидают возможности вылететь в города назначения после того, как накануне из-за непогоды самолеты уходили на запасные аэродромы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В настоящий момент в терминале аэропорта 1200 пассажиров, из них 700 в чистой зоне и 500 в общей. В течение двух суток авиакомпании обеспечивали пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно авиационными нормам", - сообщили в пресс-службе.

В общей сложности в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдались в Сочи в понедельник, на запасные аэродромы ушли 38 рейсов, аэропорт работал по погодным условиям. С полуночи во вторник самолеты начали возвращаться в аэропорт Сочи, воздушная гавань приняла уже 19 рейсов, 8 из них уже обслужены и отправлены в города назначения, 11 бортов ожидают вылет. На запасных аэродромах остаются еще 19 воздушных судов.