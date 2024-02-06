Писателя Быкова оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в нежелательной организации

Адвокат Быкова Василий Кушнир заявил, что причиной этого штрафа стало интервью, которое он дал "Новой газете Европа"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом) на 10 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщат корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд признал виновным Быкова по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - говорится в решении суда. За это правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Как рассказал ТАСС адвокат Быкова Василий Кушнир, причиной этого штрафа стало интервью, которое Быков дал "Новой газете Европа". "Летом 2023 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность "Новой газеты Европа", поэтому беседу Быкова с этим изданием суд расценил как сотрудничество с нежелательной организацией", - пояснил он.

В декабре 2023 года Никулинский суд Москвы оштрафовал Быкова на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Такой же штраф Быкову выписали в конце июня за неуказание статуса иноагента в видео на YouTube. Оба заседания прошли в отсутствие Быкова, находящегося за границей.

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог, член Союза писателей России. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер". Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года. Сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг из-за его высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ.