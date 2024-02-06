Задержанные поезда из-за схода селя на Черноморском побережье вводятся в график

По данным РЖД, задержка большинства поездов не превышает трех часов

ТАСС, 6 февраля. Задержанные из-за схода селя на участке Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае пассажирские поезда вводятся в график.

Об этом РЖД сообщили в своем официальном Telegram-канале.

"Пассажирские поезда, задержанные на Черноморском побережье в результате схода селя, вводятся в график. В настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на участке Дагомыс - Якорная Щель пассажиров подвозят к поездам автомобильным транспортом. РЖД уже доставили около 15 тыс. пассажиров из 50 задержанных поездов, всего холдингом было задействовано более 30 автобусов.

Поезда, направляющиеся к Черноморскому побережью, пока следуют до станций: Лазаревская, Лоо, Якорная щель и Туапсе. При этом далее, до места назначения, РЖД предлагают пассажирам добраться на специально выделенных автобусах или электропоездах "Ласточка", говорится в сообщении.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что сход селевого потока повредил 50 м железнодорожного полотна.

"Восстановительные работы осложнялись тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжали сходить на пути. К тому же в результате схода грязевого потока было повреждено 50 м железнодорожного полотна. В ОАО "РЖД" продолжает действовать оперативный штаб по координации восстановительных работ под руководством главы компании Олега Белозерова. Параллельно ведется восстановление энергоснабжения - смонтировано 700 м контактной линии", - сообщили в пресс-службе.