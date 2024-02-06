В уборке снега на МЖД задействовали около 1,7 тыс. человек

Работы проводятся в круглосуточном режиме, при необходимости будут привлекаться дополнительные силы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. человек и более 70 единиц техники задействовано в ликвидации последствий снегопада на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На расчистке путевой инфраструктуры от снега на Московской железной дороге задействовано 72 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники, а также 1,7 тыс. человек. Техника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся в круглосуточном режиме. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы.

Как сообщили ранее синоптики, в Москве ожидаются интенсивные снегопады. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, "не исключено, что будет обновлен рекорд по количеству суточных осадков".