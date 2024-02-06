Артисты Московского современного художественного театра не смогли вылететь из Китая в РФ

Директор театра Руслан Банковский сообщил, что из-за вынужденной задержки рушатся графики других выступлений

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Артисты Московского современного художественного театра (МСХТ) после гастролей в Китае не смогли вылететь из Шанхая в Москву из-за проблем с документами, сообщил ТАСС директор театра Руслан Банковский.

"Они [китайская сторона] недополучили некие документы, касаемые театральных гастролей. Насколько нам удалось понять ситуацию с миграционной службой Китайской Народной Республики, вопрос можно решить в течение нескольких дней. Генеральный консул Российской Федерации в Шанхае был у нас в аэропорту. Консульство сейчас подключилось к решению этого вопроса. Очень надеемся, что по линии МИДа этот вопрос все-таки будет решен в ближайшие сутки-двое-трое", - сказал Банковский.

Он отметил, что из-за вынужденной задержки рушатся графики других выступлений. "Есть другие спектакли уже в России, есть съемки, есть иные театральные, творческие, телевизионные проекты. И мы просто подводим наших других коллег в других проектах", - пояснил директор.

Банковский поблагодарил сотрудников "Аэрофлота", которые также держат связь с артистами. "Они сейчас пытаются посадить нас на ближайшие самолеты. К сожалению, они летают не ежедневно. Но тем не менее держат с нами связь. Даже здесь, в аэропорту, водичку предлагали и что-то перекусить", - рассказал директор. По его словам, артисты надеются на скорое решение вопроса.

Театр находится на гастролях в Китае с 19 декабря со спектаклем "Анна Каренина".