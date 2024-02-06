Генконсул РФ сообщил, что артисты МСХТ не смогли вылететь из Шанхая из-за проблем с визой

Дмитрий Лукьянцев уточнил, что речь идет о недоработке со стороны китайских организаторов гастролей

ШАНХАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Коллектив Московского современного художественного театра (МСХТ), находившийся на гастролях в Китае, не смог во вторник вылететь из Шанхая в Москву из-за просроченной визы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.

"У артистов театра оказалась просрочена виза, которая ограничивала срок пребывания в стране тридцатью днями. Также должным образом не была оформлена временная регистрация. Труппа находилась в Китае с 18 декабря", - сказал дипломат, уточнив, что в этом случае речь идет о недоработке со стороны китайских организаторов гастролей.

Сотрудники генконсульства, уточнил он, находятся в постоянном контакте по этому вопросу с иммиграционными властями и Канцелярией иностранных дел Шанхая. Вылететь в Россию артисты смогут после того, как будут оформлены все необходимые документы, добавил дипломат.

Как сообщил корреспонденту ТАСС директор театра Руслан Банковский, в настоящее время подаются документы на оформление новой визы, которая должна быть готова к 7 февраля. "Это единственное относительно быстрое решение", - сказал он.

По его словам, в настоящее время представитель компании "Аэрофлот" решает вопрос, касающийся возможности использования тех же билетов для рейса, который будет 9 февраля. "8-го рейса нет и тогда 9-го летим, но при условии, что и визы будут, и места в самолете, и "Аэрофлот" решит этот вопрос. Если нет, то 10-го или 11-го", - рассказал Банковский.