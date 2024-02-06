Путин поздравил президента Южной Осетии с днем рождения

Президент России пожелал Алану Гаглоеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в госдеятельности

ЦХИНВАЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего югоосетинского коллегу Алана Гаглоева с днем рождения, выразив уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие дружественных российско-югоосетинских союзнических отношений.

Как сообщила пресс-служба лидера закавказской республики, поздравительное послание главе югоосетинского государства передал посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

"Примите сердечное поздравление по случаю вашего дня рождения, пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие дружественных, союзнических отношений между Российской Федерацией и Южной Осетией", - говорится в поздравительном послании Путина.

Алан Гаглоев, со своей стороны, попросил передать слова огромной благодарности президенту РФ за поздравление. "Год у нас непростой, но общими усилиями мы сможем достичь многого. Я думаю, что в конце года мы сможем сказать, что те задачи, которые были поставлены перед государством, мы смогли решить. Других вариантов у нас нет", - подчеркнул он.

Посол России отметил, что в адрес президента Южной Осетии также поступили поздравления от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Гаглоев во вторник отмечает свой день рождения, ему исполняется 43 года.