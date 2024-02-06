Аэропорт Саранска открыт на прием и выпуск самолетов

Авиаузел начал работать с 09:20 мск

ТАСС, 6 февраля. Аэропорт Саранска, закрытый вечером после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, открыт на прием и выпуск воздушных судов.

Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В 09:20 мск аэропорт Саранска <…> открыт на прием и выпуск воздушных судов", - отмечается в сообщении.

5 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал. Аэропорт был временно закрыт. Следственные органы начали проверку.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.