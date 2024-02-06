Кабмин расширил меры поддержки жителей регионов близ зоны СВО

Пострадавшие граждане смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Жители приграничных регионов, потерявшие свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, смогут в 2024 году бесплатно получить от государства земельные участки. Соответствующее постановление подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее российское законодательство устанавливало, что бесплатный земельный участок может быть предоставлен льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями, лишь один раз. Теперь же пострадавшие граждане смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности.

Таким образом, принятое решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли.

Ранее кабинет министров ввел дополнительные меры поддержки предпринимателей, работающих на приграничных территориях, и установил, что они могут получать в аренду новые земельные участки взамен утраченных без проведения торгов в целях возобновления или продолжения ведения предпринимательской деятельности.