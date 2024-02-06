Журналистку Баронову оштрафовали за участие в несанкционированном пикете

Марию Баронову оштрафовали на 50 тыс. рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей журналистку Марию Баронову за участие в несанкционированном пикете, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Бароновой штраф в размере 50 тыс. рублей", - огласила постановление судья.

Баронова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Согласно материалам дела, Баронова 30 ноября 2023 года вышла на пикет на Красную площадь.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.