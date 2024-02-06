В Шри-Ланке за 50 дней операции по борьбе с наркотиками задержали 56 тыс. человек

Арестованные находятся под стражей на основании постановлений об аресте

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Более 56 тыс. подозреваемых были задержаны в Шри-Ланке за 50 дней проведения специальной операции "Юктия" по борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщило министерство общественной безопасности страны.

"Из этого числа 49 558 подозреваемых были задержаны в связи с преступлениями, связанными с наркотиками, а 6 983 человека были задержаны за другую преступную деятельность", - приводит заявление ведомства издание Daily Mirror.

Более 1,8 тыс. подозреваемых остаются под следствием на основании постановлений об аресте. Свыше 1,9 тыс. наркозависимых отправлены на реабилитацию. Рыночная стоимость изъятых в ходе спецоперации наркотиков оценивается в 7,7 млн ланкийских рупий (около $25 тыс.).

Операция "Юктия", что в переводе с сингальского означает "справедливость", проводится в Шри-Ланке с привлечением военнослужащих с 17 декабря прошлого года. 23 января Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Шри-Ланки остановить выполнение операции, так как эксперты усмотрели в действиях правоохранительных органов элементы произвольных арестов, насилия, несоблюдения прав человека. По данным ООН, аресты осуществлялись без ордеров и доказательств вины задержанных, большинство из них были представителями беднейших слоев населения, при арестах они подвергались обращению, унижавшему их человеческое достоинство. Арестованные находятся под стражей без права освобождения под залог, к ним не применяется надлежащая судебная процедура.