В разных частях Испании протестующие фермеры на тракторах заблокировали дороги

Кроме того, аграрии перекрыли один из въездов в Валенсию

МАДРИД, 6 февраля. /ТАСС/. Фермеры на тракторах устроили акции протеста в разных частях Испании, блокируя движение по трассам. Об этом сообщило агентство EFE.

Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Так, фермеры и скотоводы в Малаге заблокировали доступ к порту с помощью транспортных средств и горящих покрышек.

Из-за протестов работников сельскохозяйственного сектора перекрыт один из въездов в Валенсию. Кроме того, аграрии заблокировали движение в районе столицы автономного сообщества Риоха - Логроньо. Манифестации также организованы в Арагоне, Каталонии и других регионах страны.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Ранее министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали акции протеста в стране. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с сельскохозяйственным сектором.