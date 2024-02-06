Крупнейшую ветроэлектростанцию в России построят в два этапа на территории Дагестана

Реализация проекта к 2026 году позволит создать 60 постоянных рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Строительство ветроэлектростанции, которая станет крупнейшей в стране, пройдет на территории Республики Дагестан в два этапа. Реализация проекта к 2026 году позволит создать 60 постоянных рабочих мест, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифов региона.

"В Дагестане появится крупнейшая ветроэлектростанция (ВЭС) в России. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанном между правительством Республики Дагестан и АО "НоваВинд". Новолакскую ВЭС построят на территории Новолакского и Кумторкалинского районов. Реализация проекта позволит создать 60 постоянных рабочих мест и 300 временных рабочих мест на стадии строительства энергообъекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта пройдет в два этапа.

"В первый период до июня 2025 года, выполняется проектирование и строительство объекта генерации мощностью до 160 МВт, электросетевых объектов, сопутствующей инфраструктуры и осуществляется технологическое присоединение Новолакской ВЭС к электрическим сетям. Во второй этап, в период до июня 2026 года, - проектирование и строительство объекта генерации с увеличением мощности Новолакской ВЭС до 315 МВт.