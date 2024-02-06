В Подмосковье за год планируют привлечь почти 240 земских докторов и фельдшеров

В регионе начался прием заявок на участие в программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области в 2024 году планируют привлечь по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" почти 240 специалистов. Сейчас в регионе начали принимать заявки на участие от медицинских работников, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области начался прием заявок на участие в программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Сделать это можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. Программа призвана поддержать медицинских работников, которые трудоустраиваются на работу в сельские территории. Так, земские врачи получают единовременную денежную выплату до 1,5 млн рублей, а земские фельдшеры - до 750 тыс. рублей в зависимости от удаленности территории", - говорится в сообщении.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, в Подмосковье реализован комплекс мер соцподдержки для медицинских работников. "Это и программы, направленные на решение жилищных вопросов - например, соципотека, компенсация аренды жилья, и программы, по которым можно получить единовременные выплаты, и другие. В этом году в Подмосковье планируют привлечь 239 земских докторов и земских фельдшеров", - цитирует ее пресс-служба.

Стригункова добавила, что всего с 2012 года благодаря программе в подмосковные деревни и села трудоустроились более 2,3 тыс. врачей и фельдшеров.