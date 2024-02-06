Свыше 55 млн биометрических слепков россиян хранится в ЕБС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также сообщил, что более чем в 80 банках оказываются услуги по подключению удаленного банковского обслуживания по биометрии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 55 млн биометрических слепков граждан РФ хранится под надежной защитой в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщил в ходе форума "Цифровая экономика" на Международной выставке-форуме "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году мы полноценно запустили работу Единой биометрической системы, теперь биометрия граждан может храниться только в ней. Сегодня в ней надежно защищены более 55 млн биометрических слепков", - сказал он.

Чернышенко сообщил также, что более чем в 80 банках оказываются услуги по подключению удаленного банковского обслуживания по биометрии.