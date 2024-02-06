В Томской области из-за ОРВИ на карантин закрыли девять школ и три детских сада

Рост заболеваемости за неделю составил почти 10%

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. В Томской области из-за ОРВИ на карантин закрыли 9 школ, 3 детских сада, а также еще 94 класса и 41 группу закрыли на карантин из-за ОРВИ в Томской области. Рост заболеваемости за неделю составил почти 10%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю на карантин закрыты полностью девять школ, семь из них малокомплектные: три школы в Молчановском, две - в Шегарском и по одной в Александровском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском районах. Полностью закрыто три малокомплектных детских сада в Александровском, Первомайском и Каргасокском районах. Частично закрыты: 94 класса в 31 школе, 41 группа в 22 детсадах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Томской области зарегистрировано более 11 тыс. случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 9,7%, на некоторых территориях области отмечается превышение эпидпорога. В структуре заболевших дети составляют 58%, большая часть заболевших школьники.

"По данным мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Томской области, в регионе за прошедшую неделю выявлено 78 случаев гриппа. Чаще выявляются вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, риновирусы, норавирусы. По заболеваемости COVID-19 - 83 случая за неделю", - сказано в сообщении.