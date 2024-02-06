Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на пятой неделе года выросла на 3,8%

По итогам недели было зарегистрировано около 1 млн случаев заболевания

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на пятой неделе 2024 года выросла на 3,8% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

По итогам четвертой недели было зарегистрировано почти 978 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

"По итогам пятой недели 2024 года зарегистрировано порядка 1 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8 % выше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 46 регионах страны. Из всех случаев заболевания гриппом и ОРВИ 14,6% приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы - 85,4%, добавили в ведомстве.

"На 5 неделе 2024 активность циркуляции вирусов гриппа и география распространения практически не изменились, хотя показатели стали немного меньше. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение этого показателя отмечается третью неделю подряд, что позволяет предположить начало снижения активности эпидемии гриппа", - отметили в Роспотребнадзоре.