На горнолыжных курортах Сочи частично закрыли трассы и канатные дороги из-за непогоды

На территории города сохраняется штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Канатные дороги и лыжные трассы частично закрыты на трех горнолыжных курортах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службах курортов.

"Канатные дороги и трассы курорта "Газпром Поляна", ведущие на склон Альпика, закрыты для катания и прогулок по погодным условиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зоне склона "Лаура" катание для гостей курорта остается открытым.

Также не работает часть канатных дорог и трасс на курорте "Роза Хутор". "Открыты горнолыжные трассы для катания с отметки 1 350 м. Канатная дорога "Олимпия" также доступна для гостей. Дополнительные зоны катания к открытию сегодня не планируются", - сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

На курорте "Красная поляна" с утра открыты учебная трасса и "Первый шаг". После дополнительного обследования лавинной службой было принято решение о запуске еще нескольких трасс: "Старт чемпиона", "Звездная", "Транзит" (нижний и средний участок), "Красная Поляна". Что касается подъемников, с утра открыты учебный бугель, детский траволатор, а также "Красная Поляна", "Реликтовый лес", "Снежная звезда", "Восточный лес" и "Старт чемпиона". За информацией по открытию остальных канатных дорог служба курорта просит следить на официальном канале.

На территории Сочи до конца суток 6 февраля сохраняется штормовое предупреждение. Там ожидаются ливни с грозами, ледяная крупа и сильный ветер до 25 м/с. Начиная со среды погода в Сочи наладится: при переменной облачности температура будет постепенно повышаться и составит до 13-15 градусов к началу выходных.