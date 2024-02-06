СМИ: талибы задержали 10 жителей деревни за танцы и изъяли музыкальные инструменты

По данным газеты Etilaat Roz, изъяты "бубен и барабан"

ИСЛАМАБАД, 6 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Тахар на границе с Таджикистаном задержала 10 жителей деревни за танцы, а также конфисковала у них музыкальные инструменты. Об этом сообщила местная газета Etilaat Roz со ссылкой на сотрудника службы.

По его информации, группа из 10 жителей деревни Сафимангал, располагающейся в районе Янги Кала северо-восточной провинции Тахар, обвиняется в том, что они танцевали в своем доме. У них были изъяты "бубен и барабан".

После установления в Афганистане власти талибов в 2021 году представители движения наложили ограничения на разные сферы общественной жизни "во имя создания соответствующей исламской среды" в государстве. Радикалы заявили, что танцы и игра на музыкальных инструментах являются причиной развращения молодежи и деградации общества и предупредили жителей, что слушать и исполнять музыку запрещено, а того, кто не будет соблюдать это правило, ждет серьезное наказание. В июле прошлого года представители воссозданной талибами "полиции нравов" (официально - министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного) сожгли музыкальные инструменты, конфискованные у жителей провинции Герат.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны.