Более 62% преступлений в РФ за последние четыре года доказаны с помощью записей с камер

Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщил, что количество камер будет только расти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 62% раскрытых преступлений в России за последние четыре года были доказаны с помощью записей с камер видеонаблюдения. Количество камер будет только расти, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

"В случае, если правонарушение все-таки произошло, правоохранительные органы расследуют его, то более 62% раскрытых преступлений использовали в доказательной базе систему видеоизображения", - сказал Угнивенко на форуме "Цифровая экономика" в рамках выставки "Россия".

Количество камер, установленных в стране за 2019-2023 годы, составило 1,2 млн. Согласно презентации Угнивенко, планируется установка еще 3,8 млн устройств. 100% камер в будущем подключат к искусственному интеллекту.