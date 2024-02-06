Объем средств на целевое обучение в Новосибирской области увеличат на треть

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона, на начало января нехватка кадров в области составляет около 39 тыс. вакансий

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Объем средств на целевое обучение увеличат более чем на треть в Новосибирской области в 2024 году для восполнения нехватки медиков и педагогов. В 2025 году финансирование будет увеличено еще на 50%, сообщила журналистам министр образования Мария Жафярова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона, на начало января нехватка кадров в области составляет около 39 тыс. вакансий. Ранее в областном Минобре отмечали, что дефицит учителей в регионе составляет свыше 1 тыс. человек.

"В прошлом году у нас на "целевиков" предусмотрено 61 млн рублей. В этом 2024 году предусмотрено 82 млн на поддержку "целевиков", а в 2025 году губернатором на эти цели предусмотрено 122,5 млн рублей. Соответственно, у нас прирастет число медиков и педагогических работников, обучающихся на целевом обучении - это две основные категории. Плюс медики среднего звена", - сказала она.

Жафярова подчеркнула, что если выпускник в течение трех лет задержался на одном рабочем месте, вероятность того, что он закрепится на предприятии, увеличивается. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тыс. рублей. По словам министра, наиболее активным заказчиком целевого обучения выступает сфера здравоохранения - студенты и ординаторы медвузов составляют 70% от целевого набора, на втором месте - сфера образования. В 2023 году на первый курс очной формы обучения в вузы региона было зачислено свыше 21,4 тыс. человек, из них 12,8 тыс. - на бюджетные места. Из этого числа на целевое обучение принято 1,6 тыс. человек. Всего по договору на целевое обучение в вузах области учится 5 990 человек.

Новосибирск - один из крупных образовательных центров России. На территории региона действует 22 вуза и филиала, в которых обучается почти 105 тыс. студентов. Вузы готовят профессионалов более чем по 500 направлениям и специальностям.