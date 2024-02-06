Донбасс и Новороссия в 2024 году получат систему "112" на облачной базе

При этом замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко не уточнил конкретных сроков

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат систему вызова экстренных служб по номеру 112 в 2024 году. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко на форуме "Цифровая экономика" в рамках выставки "Россия".

Согласно его презентации, эта система за 2019-2023 годы была создана в 62 регионах. Служба "122", в свою очередь, уже действует во всех субъектах.

"В воссоединенных субъектах РФ в 2024 году планируется создать систему "112" на базе единой облачной платформы", - добавил Угнивенко, не уточняя конкретных сроков.