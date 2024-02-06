Yomiuri: стая косаток попала в "ледяную ловушку" на севере Японии

По данным газеты, они погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться, во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей.

Во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.